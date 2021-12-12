У діловому образі та з новою зачіскою: образ Гілларі Клінтон для інтерв'ю

Колишня держсекретарка США, яка програла Дональду Трампу на президентських виборах 2016 року, дала інтерв'ю виданню Today Show.
У розмові Гілларі Клінтон припустила, що Дональд Трамп знову балотуватиметься на посаду президента 2024 року.
Також 74-річна Гілларі прокоментувала свою поразку на виборах і промову, яку вона написала за день до оголошення результатів президентських перегонів, думаючи, що здобуде перемогу і стане першою жінкою-президентом. Тривалий час про промову ніхто не знав, але нещодавно політикиня вирішила її публічно зачитати. Під час запису ролика вона розплакалася, говорячи про свою матір, Дороті Родгем, яка виросла в злиднях і була залишена батьками у восьмирічному віці. Вона померла 2011 року у віці 92 років.
Для інтерв'ю Клінтон вибрала вбрання в улюбленому класичному стилі — подовжений картатий жакет і штани. У неї трохи змінилася зачіска і тепер волосся довше і укладене в елегантні хвилі.
Образ доповнили намисто на шиї, золоті прикраси на руках та сережки-пусети.
Промова Гілларі Клінтон, яку вона хотіла виголосити у випадки перемоги:
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