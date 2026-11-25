Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок взяла участь у старті щорічної кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» та відкритті соціальної виставки «Що на тобі було?» у Києві.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Експозиція складається з відтворених комплектів одягу, в якому були люди, коли зазнали сексуального насильства. Кожен експонат супроводжує реальна історія постраждалої людини, розказана на умовах анонімності. Мета виставки — зруйнувати стереотип про те, що вбрання чи поведінка людини можуть бути причиною насильства.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Чому саме 16? У цьому є сенс: рівно стільки днів між двома датами — сьогоднішньою і 10 грудня, Міжнародним днем прав людини. Право бути в безпеці, не зазнавати насильства — це право кожної людини. Незалежно від статі, віку, години, о котрій людина повертається додому, чи від того, у що вона вдягнена», — наголосила перша леді.

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На заході Зеленська продемонструвала стриманий діловий образ. На ній був костюм темного відтінку, який складався з подовженого двобортного жакета з широкими загостреними лацканами і прорізними кишенями з клапанами та штанів вільного крою зі стрілками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вбрання Олена скомбінувала з чорними гостроносими туфлями. До лацкана жакета вона прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила об’ємне укладання з підкрученими назовні кінчиками волосся, макіяж у природних відтінках і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі баклажанового кольору і з золотою брошкою постала на врученні національної відзнаки у Львові.

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