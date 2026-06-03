У діловому вбранні та з легкими локонами: принцеса Софія сходила на робочу зустріч

Принцеса Софія / © Шведська королівська родина/Instagram

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Дружина принца Карла Філіпа написала в їхньому спільному акаунті, що вдячна всім, хто взяв участь у зустрічі з представниками соціальних мереж.

Сьогодні @prinsparetsstiftelse запросили на зустріч молодих людей та представників найбільших соціальних мереж. Разом ми обговорили, як цифровий світ може надихати, сприяти творчості та навчанню, залишаючись при цьому безпечним та захищеним місцем для молоді. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження цього важливого діалогу!», - написала принцеса.

Принцеса Софія

Софія була одягнена у світлий топ від Arakii, який був з асиметричною накидкою та поєднувала його з чорними штанями. Волосся принцеси було розпущене і накручене легкими хвилями. На зап'ясті вона носила годинник та браслет, а макіяж зробила легкий денний.

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Принцеса Софія

Незважаючи на те, що принцеса виховує чотирьох дітей, а її молодшій дочці лише півтора року, Софія активно бере участь у різних робочих процесах із організаціями, з якими співпрацює. А її колишній зв'язок із покійним педофілом Джеффрі Епштейном не затьмарив репутацію принцеси.

Принцеса Софія / © Getty Images

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