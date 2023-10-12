У діловому жакеті і з брошкою у вигляді колосків пшениці: Олена Зеленська онлайн виступила на конференції

Олена Зеленська через відеозв’язок взяла участь у регіональної конференції "Сила вибору: усвідомлення тілесної автономності жінок та дівчат", яку організувала перша леді Північної Македонії Елізабет Ґьоргієвська разом із Фондом ООН у галузі народонаселення.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зазначила, що ця тема є дуже важливою у мирний час, але особливого значення вона набуває під час війни.

"Підступність війни полягає в тому, що вона здатна вмить обнулити будь-які людські права, зокрема жіночі. Це як машина часу, яка переносить у Середньовіччя. Сучасні люди з їхніми уявленнями про гідність, цінність життя та особистості стають жертвами дикунства, про яке ми читали лише в історичних книжках", – сказала Зеленська.

Вона розповіла, що нині Офіс генерального прокурора України розслідує понад 230 випадків зґвалтування, яке вчинили окупанти на українських територіях.

"Серед жертв є навіть діти та чоловіки. Але більшість – жінки. І це лише ті випадки, коли жертви знайшли в собі сили свідчити. Бо, на жаль, досі зґвалтування є жахливим злочином, що стигматизується в усьому світі. Досі можна почути, буцім жертва сама винна, тому що допустила", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена наголосила, що це страшний стереотип, із яким потрібно боротися, зокрема за допомогою розголосу на подібних заходах.

"Жертва нападу не винна. Людина це чи країна – той, на кого напали, – жертва, а не співучасник. Прикро, що навіть у ХХІ столітті ми досі маємо це доводити.

І водночас жінки – не лише жертви. У найскладніших умовах ми в Україні особливо гостро відчуваємо, які сильні, проактивні й важливі жінки, як багато вони можуть. Вони здатні відстоювати і власні кордони, і кордони своєї країни", – додала вона.

Для участі у конференції Зеленська обрала чорний діловий костюм і білу сорочку. До лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку у вигляді букету колосків пшениці.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила гарне укладання з локонами і макіяж у ніжних відтінках. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

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