У діловому жакеті і з гарним перлинним намистом: Олена Зеленська відвідала "Книжковий Арсенал"

Олена Зеленська відвідала XІІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у Києві. Його цьогорічна фокус-тема та основна метафора – "Життя на межі".

Перша леді оглянула стенди українських видавництв, зокрема експозицію згорілих книжок "Книжки, які знищила росія".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Важливо говорити не тільки про літературу, а й про те, як Росія нищить українську культуру та людей, що її творять. Адже Росії не вперше спалювати наші книжки разом із бібліотеками, крамницями, музеями. Ці книжки мали пахнути типографською фарбою, а пахнуть горем", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська придбала кілька вцілілих книжок видавництва Vivat, зокрема "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця та "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка.

Ще Олена купила для домашньої бібліотеки такі книжки: "Вірші та пісні" полеглого на війні поета Гліба Бабіча, "Форпост Охтирка" Євгенії Подобної, "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці" Марічки Паплаускайте (автор передмови – британський актор, письменник, режисер і пасажир "Укрзалізниці" Стівен Фрай), "Дім для Дома" Вікторії Амеліної – письменниці, яка загинула внаслідок російського обстрілу за кілька днів після "Книжкового Арсеналу" минулоріч.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ніхто не повертається з "Арсеналу" без стосу нових книжок. У час українського спротиву агресії йдеться вже не тільки про читання, а й про солідарність та збереження нашого слова", – додала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На "Книжковому Арсеналі" Зеленська постала у діловому темно-синьому жакеті і чорній футболці. На шиї у неї було нове гарне перлинне намисто з підвіскою, а у вухах – золоті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона зробила укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках. Лук перша леді завершила місткою чорною сумкою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті в смужку і з хусткою-паше відвідала фабрику-кухню.

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