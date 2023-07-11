У дітей Уельських почалися канікули: Кейт та Вільям планують провести літо в затишному місці

Принц і принцеса Уельські скоро збираються у відпустку, адже у трьох їхніх дітей почалися шкільні канікули.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї закінчили навчання в школі Ламбрук і вирушають на канікули. Як сім'я Уельських проведе літо?

Найімовірніше принц Вільм'я, принцеса Кейт та їхні троє дітей будуть насолоджуватися відпусткою на свіжому повітрі у своєму заміському маєтку Анмер-Холл, що у Норфолку.

Сім'я часто вирушає саме туди на літо і діти зайняті прогулянками на свіжому повітрі, вони готують разом зі своєю мамою Кейт їжу, малюють та насолоджуються красивою природою довкола. Жодних камер папараці, жодної метушні. Просто ідеально.

Анмер-Холл / Фото: Getty Images

Також не секрет, що принц і принцеса Уельські щоліта відпочивають на Мюстіку. Це було улюблене місце відпочинку принцеси Маргарет, сестри королеви Єлизавети II. Кейт та Вільям теж люблять втекти туди подалі від чужих очей.

Нагадаємо, наступного тижня старшому синові пари – принцу Джорджу виповниться десять років. Напевно, Уельські потішать шанувальників і новими фотографіями іменинника, не виключено, що їхньою авторкою стане принцеса Кетрін.

Принц і принцеса Уельські зі старшими дітьми / Фото: Associated Press

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