У дітей Уельських почалися канікули: як проводять час Джордж, Шарлотта та Луї

У дітей принца та принцеси Уельських почалися канікули в школі Lambrook, куди Джордж, Шарлотта та Луї вступили минулого місяця.

У зв'язку з тим, що діти вдома, у принца Вільяма та принцеси Кейт також немає запланованих заходів на цей час. Графік складений спеціально таким чином, щоб пара могла якомога більше часу проводити з дітьми.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Раніше Уельські багато разів розповідали, що їхні діти – 9-річний Джордж, 7-річна Шарлотта та 4-річний Луї мають дуже багато різних захоплень, від випічки та приготування їжі до проєктів декоративно-прикладного мистецтва. Але найбільше Кетрін любить проводити час із дітьми на свіжому повітрі.

В одному зі своїх рідкісних інтерв'ю подкасту "Щаслива мама, щаслива дитина" у лютому 2020 року Кейт сказала, що вона почувається щасливою в моменти, коли: "я зі своєю родиною на вулиці у сільській місцевості, і ми всі брудні", пише People.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як принцеса Кейт з'явилася на публіці в жакеті від Chanel із колекції 1995 року, який на подіумі того року демонструвала супермодель Клаудія Шиффер.

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