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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

У добре знайомому пальті: принцеса Анна підтримала брата короля на великодній службі

Принцеса Анна приєдналася до короля Чарльза та інших членів королівської сім’ї у каплиці Святого Георгія у великодню неділю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна одягла знайоме зелене пальто, в якому вже не раз з'являлася на публіці . Вона доповнила образ капелюхом до тону, золотою брошкою на грудях (подарованою їй 1973 року королевою Єлизаветою II перед її весіллям з капітаном Марком Філіпсом), перлинними сережками, взула високі замшеві чоботи, а в руках тримала парасольку-тростину та сумку.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Принцеса Ганна / © Getty Images

Анна прибула на службу на машині разом зі своїм чоловіком, братом принцом Ендрю та колишньою невісткою Сарою, герцогинею Йоркською.

Принцеса Ганна / © Associated Press

Принцеса Ганна / © Associated Press

Зазначимо, цього року на великодній службі були відсутні принц і принцеса Уельські, а також дочка Анни — Зара Тіндалл із сім'єю.

Муе принцеси Анни - Тімоті Лоуренс та принц Ендрю / © Associated Press

Муе принцеси Анни - Тімоті Лоуренс та принц Ендрю / © Associated Press

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