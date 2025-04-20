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У добре знайомому пальті: принцеса Анна підтримала брата короля на великодній службі
Принцеса Анна приєдналася до короля Чарльза та інших членів королівської сім’ї у каплиці Святого Георгія у великодню неділю.
Принцеса Анна одягла знайоме зелене пальто, в якому вже не раз з'являлася на публіці . Вона доповнила образ капелюхом до тону, золотою брошкою на грудях (подарованою їй 1973 року королевою Єлизаветою II перед її весіллям з капітаном Марком Філіпсом), перлинними сережками, взула високі замшеві чоботи, а в руках тримала парасольку-тростину та сумку.
Анна прибула на службу на машині разом зі своїм чоловіком, братом принцом Ендрю та колишньою невісткою Сарою, герцогинею Йоркською.
Зазначимо, цього року на великодній службі були відсутні принц і принцеса Уельські, а також дочка Анни — Зара Тіндалл із сім'єю.