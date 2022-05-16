У дочки Меган і Гаррі – Лілібет – буде особливий день народження

У дочки Меган і Гаррі – Лілібет – буде особливий день народження

Принц Гаррі та його дружина Меган вже наступного місяця відвідають Велику Британію.

Подружжя вже офіційно оголосило, що приїде на святкування 70-річного правління королеви Єлизавети II і візьме з собою дітей – сина Арчі та доньку Лілібет, яка, до речі, отримала своє ім'я на честь королеви.

Лілі з'явилася на світ 4 червня 2021 року і цього року свій перший день народження святкуватиме саме у Великій Британії у колі великої королівської родини.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Передбачається, що Сассекси святкуватимуть цей день разом із двоюрідними братами та сестрами Лілі – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою, принцом Луї (трьома дітьми Кембриджських), Мією та Лєною Тіндалл та їхнім братом Лукасом (дітьми Зари Тіндалл), а також маленьким Августом (сином принцеси Євгенії) та Сієною (донькою принцеси Беатріс). Діти зможуть насолодитися спільними іграми, а їхні батьки поспілкуватися.

Нагадаємо, Гаррі та Меган поїхали до Каліфорнії 2020 року, якраз коли їхньому синові Арчі майже виповнився рік. Свій перший день народження він святкував уже в США. А ось його сестра, народжена в Америці, навпаки відсвяткує день народження у Британії. Найімовірніше, родинне свято буде закритим і знімків у пресі ми не побачимо.

Королева Єлизавета II, принц Ендрю, Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Зазначимо, поїздка Сассексів до Великої Британії стане їхньою першою сімейною поїздкою, а діти Меган і Гаррі вперше зустрінуться зі своєю прабабусею королевою Єлизаветою II. Старший Арчі бачив її, коли був зовсім немовлям, а його сестра Лілі лише відеозв'язком.

Меган і Гаррі із сином Арчі / Фото: Getty Images

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