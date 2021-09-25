У дочки принцеси Беатріс буде титул: стало відомо який

Минулих вихідних — 18 вересня — принцеса Беатріс народила первістка — доньку від свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці.

Досі невідомо, яке ім'я дали новонародженій дитині. Сподіваємося, що принцеса Беатріс оголосить ім'я дівчинки найближчим часом. А ось що відомо точно, так це те, що титул принцеси дитина пари носити не буде, завдяки указу короля Георга V 1917 року, який обмежує кількість членів королівської сім'ї з титулами.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

У ньому зазначається, що тільки діти і онуки монарха матимуть королівський титул, а також старший онук принца Уельського, який перебуває безпосередньо в черзі на престол матиме титул принца. Королева Єлизавета II видала новий указ перед народженням дітей принца Вільяма, щоб всі вони були принцами або принцесами, але вона не зробила аналогічних положень для інших своїх правнуків. Це означає, що діти Беатріс не будуть принцами або принцесами, так само, як не будуть діти її сестри, принцеси Євгенії, пише Tatler.

принцеса Беатріс / Getty Images

Однак дочка Беатрі і Едоардо отримає італійський титул Донни Нобіле ("благородної жінки" в перекладі з італійської) або дворянки, через свого діда по батьківській лінії, графа Алессандро Мапеллі-Моцці. Сім'я колишнього олімпійського лижника носила титули протягом століть, проживаючи в сімейній резиденції Villa Mapelli Mozzi. Однак в Італії дворянство офіційно не існує після того, як країна проголосувала за те, щоб стати республікою після Другої світової війни (одночасно вигнавши королівську сім'ю). Однак титули все ще передаються і використовуються в ролі люб'язності, особливо колишніми членами королівської сім'ї.

У сина принцеси Євгенії, Августа, зазначимо, титулу немає, оскільки у чоловіка Євгенії Джека Бруксбенка також немає титулу.

Принцеси Беатріс і Євгенія / Associated Press

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