У дорогому годиннику та лавандових слінгбеках: онука президента США потрапила під приціл фотографів

18 серпня президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прилетіли разом до штату Невада. Пару сфотографували у міжнародному аеропорту Ріно-Тахо, коли вони виходили із літака. Разом з ними з літака вийшла і їхня 29-річна онука Наомі та її чоловік.

Наомі Байден / Фото: Associated Press

Дівчина вела на повідку пса і сама була одягнена дуже стильно. На ній був чорний костюм у піжамному стилі, який складався з вільної сорочки та штанів, прикрашених об'ємним чорним пір'ям.

Волосся вона зібрала в низький пучок, а також доповнила образ кількома гламурними прикрасами – годинником у вигляді змії від ювелірного бренду Bvlgari, а також лавандовими слінгбеками на невеликих підборах.

Наомі Байден / Фото: Associated Press

Наомі Байден / Фото: Associated Press

У Неваду сімейство вирушило, щоб продовжити свою відпустку. Там вони зупинилися неподалік знаменитого озера Тахо в орендованому приватному будинку.

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