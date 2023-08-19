У дорогому годиннику та лавандових слінгбеках: онука президента США потрапила під приціл фотографів

Для перельоту президентська онука обрала гламурне вбрання.
18 серпня президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прилетіли разом до штату Невада. Пару сфотографували у міжнародному аеропорту Ріно-Тахо, коли вони виходили із літака. Разом з ними з літака вийшла і їхня 29-річна онука Наомі та її чоловік.
Дівчина вела на повідку пса і сама була одягнена дуже стильно. На ній був чорний костюм у піжамному стилі, який складався з вільної сорочки та штанів, прикрашених об'ємним чорним пір'ям.
Волосся вона зібрала в низький пучок, а також доповнила образ кількома гламурними прикрасами – годинником у вигляді змії від ювелірного бренду Bvlgari, а також лавандовими слінгбеками на невеликих підборах.
У Неваду сімейство вирушило, щоб продовжити свою відпустку. Там вони зупинилися неподалік знаменитого озера Тахо в орендованому приватному будинку.
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