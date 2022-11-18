Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У довгій шубі та картатому капелюсі: королева Маргрете II зустрілася з гвардійцями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1007
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У довгій шубі та картатому капелюсі: королева Маргрете II зустрілася з гвардійцями

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Данії Маргрете II взяла участь в оглядовому параді Королівської лейбгвардії в казармах гвардії у Копенгагені.

Після періоду служби в Королівській лейбгвардії визначаються найкращі гвардійці, а королева дарує годинник гвардійцю, якого вшановують за те, що він добрий товариш і досвідчений солдат.

На церемонії 82-річна монархиня з'явилася в довгій сірій шубі, під якою виднілася блакитна водолазка, в тон якої королева підібрала капелюх у клітинку. У вухах її Величності були сережки-кліпси прямокутної форми, губи вона нафарбувала рожевою помадою і була в окулярах.

В руках несла маленьку чорну сумку та шкіряні рукавички. А взута була в лаковані туфлі на невисоких підборах та шнурівці.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Раніше минулого тижня королева Маргрете II вперше з'явилася на публіці разом із синами – старшим Фредеріком та молодшим Йоахімом після скандалу, пов'язаного з тим, що королева вирішила позбавити своїх онуків титулів принців і принцес. В родині від того часу, як Її Величність оголосила про своє рішення, почалася буквально ворожнеча.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1007
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація