У довгій шубі та картатому капелюсі: королева Маргрете II зустрілася з гвардійцями

Після періоду служби в Королівській лейбгвардії визначаються найкращі гвардійці, а королева дарує годинник гвардійцю, якого вшановують за те, що він добрий товариш і досвідчений солдат.

На церемонії 82-річна монархиня з'явилася в довгій сірій шубі, під якою виднілася блакитна водолазка, в тон якої королева підібрала капелюх у клітинку. У вухах її Величності були сережки-кліпси прямокутної форми, губи вона нафарбувала рожевою помадою і була в окулярах.

В руках несла маленьку чорну сумку та шкіряні рукавички. А взута була в лаковані туфлі на невисоких підборах та шнурівці.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Раніше минулого тижня королева Маргрете II вперше з'явилася на публіці разом із синами – старшим Фредеріком та молодшим Йоахімом після скандалу, пов'язаного з тим, що королева вирішила позбавити своїх онуків титулів принців і принцес. В родині від того часу, як Її Величність оголосила про своє рішення, почалася буквально ворожнеча.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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