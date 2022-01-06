У довгій синій сукні та з перловою брошкою: королева Летиція на щорічному військовому заході

Pascua Militar (Військовий Великдень) — це традиційне свято, яке проводить іспанська армія від 1782 року.
6 січня 2021 року король Іспанії Філіп VI та королева Летиція відвідали традиційний новорічний військовий парад Pascua Militar (Військовий Великдень) у Мадриді. Це одна з найважливіших подій королівського дому.
Король Філіп очолив свято як командувач збройних сил, на ньому була парадна форма. Королева за традицією одягла довгу сукню, яка цього року була синього кольору, а її талію прикрашав широкий пояс. Доповнили вбрання Летиції туфлі на високих підборах, брошка з перлами та лаконічна зачіска. На плечі вона накинула чорну вкорочену шубу.
Після заходу на вулиці відбувся прийом у Королівському палаці.
Також зазначимо, що всі образи королеви завжди у трендових тонах, і цього разу її стилісти зробили вибір на користь популярного синього відтінку.
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