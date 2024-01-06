У довгій спідниці та перлинній блузі: королева Летиція з чоловіком та дочкою відвідала новорічний військовий парад

Традиційно 6 січня король Іспанії Філіп VI та королева Летиція відвідали новорічний військовий парад Pascua Militar (Військовий Великдень) у Мадриді. Це одна з найважливіших подій королівського дому, заснована ще королем Карлом III на ознаменування завоювання Майорки 1782 року.

Королева Летиція, король Філіпп, принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Щодо цього заходу королівський протокол вимагає, щоб чоловіки носили ранковий костюм чи парадну військову форму, а жінки – довгу спідницю чи сукню. Відповідно, королева Летиція хотіла слідувати дрескод, тому одягла один із своїх найстриманіших образів, який включав чорну пряму спідницю до підлоги та шовкову блузу з довгими рукавами та високим коміром.

На верх цього вбрання вона одягла пальто-пончо від Carolina Herrera із хутряним коміром. У руці королева тримала клатч. Волосся Летиція зібрала в хвіст, зробила макіяж і завершила цей образ кількома лаконічними прикрасами.

Королева Летиція, король Філіпп, принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Цього року до короля та королеви приєдналася їхня старша дочка та спадкоємиця престолу – принцеса Леонор. Дівчина була у парадній військовій формі, а волосся зібрала у низький пучок.

Королева Летиція, король Філіпп, принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Король Філіп також був у парадній військовій формі з орденською стрічкою й нагородами на грудях. Він очолив свято як командувач збройних сил. Після параду на вулиці король Іспанії прийняв голів уряду та військових у замку.

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