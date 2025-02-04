У довгій сукні і на високих підборах: прессекретарка Трампа вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зустрілася з журналістами біля Білого дому і відповіла на їхні запитання.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Керолайн була одягнена у класичне чорне пальто і чорну сукню максі, які вона доповнила чорними замшевими туфлями на високих стійких підборах.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Левітт зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і червоний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт на пресбрифінгу постала у діловому фіолетовому костюмі, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, і в чорному топі.

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