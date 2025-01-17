У довгій сукні і пальті з квітковими аплікаціями: Бріжит Макрон в елегантному образі постала на вечері

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із нагоди офіційного візиту до Парижа президента Анголи Жуана Лоренсу і його дружини Ану Діас Лоренсу влаштували державну вечерю.

Перша леді Франції обрала для такої події елегантний образ. На ній була темно-синя сукня максі і чорне пальто, розшите чорними квітковими аплікацями з лелітками, які виблискували на світлі.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс та завершила лук прикрасами з камінням.

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон зустрічала президентське подружжя Анголи у всьому білому: пальті светрі з високою горловиною і мініспідниці.

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