У довгій сукні із золотом: королева Мері відвідала Гренландію у яскравому луку

Королева Данії Мері та її чоловік – король Фредерік X – прибули з офіційним візитом до Гренландії.
Пара провела на острові кілька днів і під час одного із своїх виходів Її Величність продемонструвала чарівний образ.
На Мері була довга сукня-пальто з рукавами та золотою вишивкою від бренду Teri Jon By Rickie Freeman, яку вона носила в поєднанні з поясом, клатчем від Judith Leiber та золотими прикрасами.
Образ королеви доповнювали золотисті туфлі та красива елегантна зачіска.
"Чи можете ви віддати своє серце народу та країні? Так, я можу це підтвердити. Гренландія має особливе значення для моєї родини і для мене. Тому королева Мері і я неймовірно щасливі бути тут разом із принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною", — йдеться під фото.
Раніше пара показала інші кадри з поїздки зі своїми дітьми — принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною у Гренландії.
Читайте також:
- Королева Мері надихнулася прикладом принцеси Кейт: що зробила дружина Фредеріка X
- У національному костюмі гренландців: королева Мері постала у несподіваному образі
- Цей день настав: королева Мері та король Фредерік X відвідали випускний старшого сина