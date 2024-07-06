У довгій сукні із золотом: королева Мері відвідала Гренландію у яскравому луку

Королева Данії Мері та її чоловік – король Фредерік X – прибули з офіційним візитом до Гренландії.

Пара провела на острові кілька днів і під час одного із своїх виходів Її Величність продемонструвала чарівний образ.

На Мері була довга сукня-пальто з рукавами та золотою вишивкою від бренду Teri Jon By Rickie Freeman, яку вона носила в поєднанні з поясом, клатчем від Judith Leiber та золотими прикрасами.

Образ королеви доповнювали золотисті туфлі та красива елегантна зачіска.

"Чи можете ви віддати своє серце народу та країні? Так, я можу це підтвердити. Гренландія має особливе значення для моєї родини і для мене. Тому королева Мері і я неймовірно щасливі бути тут разом із принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною", — йдеться під фото.

Раніше пара показала інші кадри з поїздки зі своїми дітьми — принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною у Гренландії.

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