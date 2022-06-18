У довгій сукні з принтом polka-dot: новий вихід принцеси Беатріс на перегонах Royal Ascot

У довгій сукні з принтом polka-dot: новий вихід принцеси Беатріс на перегонах Royal Ascot

Сьогодні в Аскоті дощило.

Схоже, мінлива англійська погода трохи зіпсувала настрій тим, хто приїхав подивитися на королівські перегони Royal Ascot 2022, на іподромі Аскот.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс знову приїхала до іподрому зі своїм чоловіком. Цього разу вона вибрала для виходу чорну довгу сукню з принтом polka-dot, капелюшок у чорноту-білій гамі, чорні човники та чорний крокодиловий клатч.

Нагадаємо, що вчора на перегони приїжджала герцогиня Кембриджська, яка теж одягла сукню з гороховим принтом.

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