У довгій сукні з принтом polka-dot: новий вихід принцеси Беатріс на перегонах Royal Ascot

Сьогодні в Аскоті дощило.
Схоже, мінлива англійська погода трохи зіпсувала настрій тим, хто приїхав подивитися на королівські перегони Royal Ascot 2022, на іподромі Аскот.
Принцеса Беатріс знову приїхала до іподрому зі своїм чоловіком. Цього разу вона вибрала для виходу чорну довгу сукню з принтом polka-dot, капелюшок у чорноту-білій гамі, чорні човники та чорний крокодиловий клатч.
Нагадаємо, що вчора на перегони приїжджала герцогиня Кембриджська, яка теж одягла сукню з гороховим принтом.
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