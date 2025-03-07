У довгому блейзері та слінгбеках: стильна королева Летиція приїхала на концерт

Королева Летиція відвідала концерт "In Memoriam" 2025, присвячений жертвам тероризму, який відбувся в Auditorio Nacional de Música у Мадриді.

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI приїхали на концерт, який, як і щороку, об'єднав основні інститути держави, уряду, політичні партії та різні соціальні та економічні сектори цієї країни.

Летиція обрала для виходу стримане вбрання і була одягнена у все чорне. На ній був двобортний чорний блейзер, чорний топ і взута вона була в туфлі-слінгбеки на невисокому підборі від Magrit, а в руках несла чорний шкіряний клатч.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність розпустила волосся, зробила макіяж у звичних рожевих відтінках, нанесла на губи блиск і доповнила образ золотими лаконічними сережками.

Буквально день тому король і королева відвідали відкриття ярмарку ARCO 2025 у виставковому центрі IFEMA у Мадриді, куди Летиція приїхала у штанях-сопілочках та шкіряній косусі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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