У довгому пальті і з гарним укладанням: який вигляд мала принцеса Маргарет під час вагітності

Сестра королеви Єлизавети ІІ – принцеса Маргарет – була матір'ю двох дітей.
Сьогодні ми згадуємо, який Її Високість мала вигляд під час однієї зі своїх вагітностей. На цьому фото Маргарет зображено залишаючи виставку "Ідеальний дім" у виставковому центрі "Олімпія" у Лондоні, 10 березня 1964 року. Торік принцеса була вагітна своєю другою дитиною – Сарою Армстронг-Джонс.
Маргарет під час вагітності мала чудовий вигляд. Того дня вона була одягнена в довге вовняне пальто, на руці у принцеси висіла сумка на короткій ручці, на комірі її сукні, що була під пальтом, висіла брошка, волосся вона уклала гарними кучерями і зробила макіяж. Принцеса усміхалася знаючи, що її фотографують папараці та дуже любила таку увагу.
Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Діана обирала вбрання певного кольору під час своєї другої вагітності.
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