У довгому пальті і з гарним укладанням: який вигляд мала принцеса Маргарет під час вагітності

Сьогодні ми згадуємо, який Її Високість мала вигляд під час однієї зі своїх вагітностей. На цьому фото Маргарет зображено залишаючи виставку "Ідеальний дім" у виставковому центрі "Олімпія" у Лондоні, 10 березня 1964 року. Торік принцеса була вагітна своєю другою дитиною – Сарою Армстронг-Джонс.

Маргарет під час вагітності мала чудовий вигляд. Того дня вона була одягнена в довге вовняне пальто, на руці у принцеси висіла сумка на короткій ручці, на комірі її сукні, що була під пальтом, висіла брошка, волосся вона уклала гарними кучерями і зробила макіяж. Принцеса усміхалася знаючи, що її фотографують папараці та дуже любила таку увагу.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Діана обирала вбрання певного кольору під час своєї другої вагітності.

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