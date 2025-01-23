У довгому пальті та штанах-кльош: принцесу Уельську помітили на шопінгу в Лондоні

Принцеса Уельська любить шопінг і вчора була зазнімкована папараці на вулицях Лондона якраз, коли вирушила за покупками.

22 січня Deuxmoi поділився новими фотографіями королівської особи в лондонському районі Ноттінг-Гілл — і вона мала чудовий вигляд навіть у такому повсякденному аутфіті.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кей відвідала магазин Finlay's Notting Hill. Одягнена принцеса була цього дня в довге пальто з вовни від MAX&Co з поясом на талії, сірих штанях-кльош Sezane, взута в черевики, а в руках Кейт несла невелику сумку Lytton від Smythson. Волосся принцеси Уельської було розпущене, у вухах були сережки Kiki McDonough, а на шиї улюблений картатий шарф Aquascutum.

На деяких опублікованих фото Кейт можна побачити через вікна магазину, коли принцеса обирала окуляри. З Її Високістю була охорона, яку, втім, на кадрах не видно.

Раніше минулого тижня принцеса Кейт відвідала госпіталь Royal Marsden, де проходила лікування від раку. Для виходу Кейт обрала пальто, пошите на замовлення Blaze Milano та туфлі Russell & Bromley, а образ доповнила сумкою Asprey "Morgan". Вибір сумки багато хто вважає реверансом на адресу покійної королеви Єлизавети II, яка дала бренду королівський ордер, наслідуючи приклад своїх попередників.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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