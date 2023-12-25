У довгому пальті та у смарагдових сережках: принцеса Євгенія з чоловіком сходила на різдвяну службу

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк були присутні сьогодні на різдвяній службі у Сандрінгемі.

Щороку члени британської королівської родини збираються в Сандрінгемі, щоб здійснити прогулянку від дому до церкви Святої Марії Магдалини, де традиційно відбувається різдвяне богослужіння.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Подружжя прибуло без своїх синів – Августа та Ернеста, оскільки хлопчики ще надто маленькі для такого заходу. Принцеса була в довгому чорному пальті, під яким виднілася сіра спідниця-плісе і взула чорні замшеві чоботи на підборах. На голові у Євгенії був білий обідок, у вухах виблискували сережки-висячки зі смарагдами, волосся принцеса розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Джек Брускбенк був у чорному пальті, штанях та ідеально начищених туфлях.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Також до Сандрінгема вперше за багато років була запрошена Сара Йоркська – мама принцеси Євгенії та колишня дружина принца Ендрю.

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