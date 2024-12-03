У довгому пальті та високих чоботях: принцеса Євгенія здійснила візит до госпіталя

У своєму Instagram принцеса Йоркська поділилася кількома фотографіями та розповіла про свій візит до лікарні, щоб висловити вдячність за креативність Hospital Rooms — благодійної організації, яка перетворює психіатричні установи за допомогою своїх креативних творів мистецтва.

Євгенія прогулялася лікарнею та оглянула художньо оформлені стіни, розписані яскравими кольорами та посланнями на них, які надихають.

Принцеса Євгенія / Фото: Instagram принцеси Євгенії

"Hospital Rooms привносить креативність, колір і доброту в психіатричні лікарні, і для мене, як для людини, яка обожнює мистецтво, це було дійсно неймовірно. Було абсолютним задоволенням відвідати ще один неймовірний проєкт, що просувається @_hospitalrooms в лікарні Спрінгфілда", — написала у підписі до фотографій Євгенія.

Принцеса Йоркська була одягнена у довге скромне пальто та максіспідницю під ним, а також взута у високі чоботи. Волосся зібрала у низький хвіст і зробила повсякденний макіяж.

Принцеса Євгенія / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що Євгенія та її сестра принцеса Беатріс зараз намагаються більше часу проводити зі своїм батьком принцом Ендрю, який мешкає в Royal Lodge і часто на вихідні привозять до нього онуків.

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