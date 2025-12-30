- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
У довгій шубі та високих чоботях: стильна Ріта Ора прогулялася Нью-Йорком
35-річна співачка потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.
Ріта зараз репетирує шоу «Dick Clark’s New Year’s Rockin' Eve» на Таймс-сквер, на Мангеттені та її сфотографували якраз дорогою на репетицію цього шоу.
Одягнена Ріта була в кавовий костюм і довгу шубу, а взута у високі шкіряні чоботи на підборах. Ора зібрала волосся в низький гладкий пучок, зробила мейкап, одягла окуляри від сонця, ідеально підібрані за кольором під її лук і кілька золотих сережок у вуха.
Нагадаємо, співачка Мерая Кері також потрапила під приціл фотографів у шубі. Зірку сфотографували під час шопінгу на курорті в Аспені.