У дублянці, якій 12 років: принцеса Кейт у несподіваній луку прийшла на інтерв'ю

Принцеса Уельська нещодавно завела нову сторінку в Instagram, де інформуватиме публіку про новини своєї кампанії Shaping Us – проєкт раннього розвитку дітей.

У цьому блогу, а ще на сторінці Уельських в Instagram були опубліковані нові знімки Кетрін, на яких вона заскочена разом із ведучим Capital Breakfast Романом Кемпом. Кадри були зняті в Гартфордширі минулого місяця, Кейт розповідала про її кампанію "Формування нас" і про те, чого вона хоче досягти завдяки цьому проєкту.

У коткометражному фільмі, в якому з'явиться Кейт, принцеса і журналіст обговорили важливість психічного добробуту, стосунків і того, як, піклуючись про дітей у ранні роки їхнього життя, суспільство може побудувати націю здорових та щасливих дорослих.

На знімання Кетрін прийшла в короткій коричневій дублянці LK Bennett, яку носить від 2011 року, добре знайомому публіці молочно-білому светрі з високою горловиною від Holland Cooper, чорних штанях-дудочках і черевиках челсі Blundstone. Вона була також у шкіряних рукавичках, з розпущеним волоссям та з максимально природним макіяжем.

У цьому самому светрі, нагадаємо, ми бачили Кейт, коли вона брала участь у проєкті і читала "Казку на ніч" у лютому 2022 року, а потім знову у рекламному ролику її Різдвяного концерту у грудні 2022 року.

Нагадаємо, свій проєкт принцеса Уельська презентувала раніше цього тижня в лондонській штабквартирі BAFTA, куди приїхала в ефектному червоному костюмі від Alexander McQueen та в компанії свого чоловіка принца Вільяма.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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