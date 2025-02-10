У дутій куртці та чорних штанях: Меган Маркл сходила з чоловіком на керлінг

Меган Маркл продовжує підтримувати свого чоловіка принца Гаррі на "Іграх нескорених", які цього разу відбуваються у Канаді.

Герцог і герцогиня Сассекські вчора відвідали керлінг на візках у Hillcrest Recreation Centre у перший день Invictus Games 2025.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Цього разу Меган продемонструвала total black look. На ній була коротка дута куртка, чорний джемпер і чорні штани-кльош. Герцогиня зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж у коричнево-бежевих відтінках, у вухах у неї виблискували лаконічні сережки-цвяшки з діамантами. Годинник і браслет Сartier, а також каблучки, зокрема й заручальна, завершували її монохромний аутфіт.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ми також показували вам образ, у якому герцогиня Сассекська сходила на баскетбол.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

А у своєму Instagram Меган ділилася, як вони з Гаррі відвідували захід для сім'ї та друзів у Будинку Націй. Там герцогиня з'явилася у светрі Doen та спідниці La Ligne з трикотажу.

Меган Маркл на Invictus Games 2025 / Фото: Меган Маркл/Instagram

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