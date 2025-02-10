У дутій куртці та чорних штанях: Меган Маркл сходила з чоловіком на керлінг

Меган Маркл продовжує підтримувати свого чоловіка принца Гаррі на "Іграх нескорених", які цього разу відбуваються у Канаді.
Герцог і герцогиня Сассекські вчора відвідали керлінг на візках у Hillcrest Recreation Centre у перший день Invictus Games 2025.
Цього разу Меган продемонструвала total black look. На ній була коротка дута куртка, чорний джемпер і чорні штани-кльош. Герцогиня зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж у коричнево-бежевих відтінках, у вухах у неї виблискували лаконічні сережки-цвяшки з діамантами. Годинник і браслет Сartier, а також каблучки, зокрема й заручальна, завершували її монохромний аутфіт.
Ми також показували вам образ, у якому герцогиня Сассекська сходила на баскетбол.
А у своєму Instagram Меган ділилася, як вони з Гаррі відвідували захід для сім'ї та друзів у Будинку Націй. Там герцогиня з'явилася у светрі Doen та спідниці La Ligne з трикотажу.
Читайте також:
- Дональд Трамп вирішив депортувати принца Гаррі, і невтішно висловився про Меган Маркл
- Злилися у поцілунку: Меган і Гаррі викликали фурор на трибунах церемонії відкриття Invictus Games
- Повсякденний лук герцогині: Меган Маркл носить толстовку з вишитими іменами своїх дітей