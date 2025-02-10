У дутій куртці та з шарфом: принцеса Анна сходила на гру з регбі

Поки король Чарльз і королева Камілла святкують річницю від дня заручин, сестра монарха, принцеса Анна проводить час у Шотландії.

74-річна принцеса вручила трофей "Сторіччя Куейха" гравцю збірної Ірландії під номером 8 Кейлану Дорісу після міжнародного матчу з регбі шести націй між Шотландією та Ірландією на стадіоні "Мюррейфілд" в Единбурзі.

Команда Ірландії виграла гру із рахунком 32-18.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На стадіоні королівська принцеса з'явилася у теплій куртці та з картатим шарфом на шиї. Вона мала радісний вигляд та усміхалася, вручаючи кубок спортсменам.

Минулого разу під час візиту на стадіон принцеса Анна відтворила свій образ 50-річної давнини. На спортивному заході вона була одягнена в елегантне коротке пальто у клітку темно-синього кольору та широкі штани того ж кольору. Це вбрання Анни було дуже схоже на те, яке принцеса носила понад п'ять десятиліть тому 1970-го.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Читайте також: