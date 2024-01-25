У дутому пальті за 2 тисячі доларів: княгиня Шарлін на спортивному заході

Княжий палац Монако поділився новими фото князя Альбера II та княгині Шарлін з ще одного публічного заходу.

На стадіоні Луї II відбувся традиційний благодійний матч між командою Барбаджуана та командою Циркового фестивалю "Кубок боротьби зі СНІДом 2024". Князь Альбер II, княгиня Шарлін, принцеса Стефані, пан Луї Дюкре та міс Камілла Готліб були присутні на заході.

На матчі княгиня Шарлін з'явилася у стьобаному пальті зі знімним капюшоном від Burberry за 2070 доларів, чорних штанях та білому светрі з високим коміром, а взута у чорні замшеві чоботи на підборах від Gianvito Rossi за 1995 доларів. У неї було класичне укладання та макіяж. Йшла Шарлін полем під руку з чоловіком Альбером II, який теж був у чорному пальті та сірому костюмі.

Сьогодні принцеса святкує 46-й день народження і з цієї нагоди палац поділився новим фото. Щоправда, вибрали для цього випадку дещо дивну фотографію.

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