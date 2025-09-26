- Дата публікації
У двобортному блейзері та білих штанях: королева Максима з чоловіком-королем вітала важливого гостя у палаці
Королева Максима та король Віллем-Олександр вітали у королівському палаці президента Індонезії Прабово Субіанто.
Зустріч відбулася в королівському палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі, куди її Величність тільки повернулася з Нью-Йорка, де разом із старшою дочкою принцесою Катаріною-Амалією провела кілька робочих днів.
Візит президента Індонезії Прабово Субіанто спрямований на зміцнення чудових відносин між Нідерландами та Індонезією. Під час прийому обговорюватимуться теми культури та науки.
Для сьогоднішнього прийому Максима обрала ідеальний діловий образ — чорний двобортний блейзер із золотими ґудзиками та білі широкі штани зі стрілками, які поєднувала з босоніжками. Волосся королева розпустила, зробила простий макіяж та обійшлася без прикрас.
Раніше, нагадаємо, ми показували, які образи Її Величність вибирала для своїх ділових заходів у Нью-Йорку.