У двобортному кейппальті і на високих підборах: фотографи зазнімкували Меланію Трамп на кладовищі

Меланія в образі total black супроводжувала чоловіка під час заходу на Арлінгтонському національному кладовищі.
Обраний президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп вчора, 19 січня, взяли участь у церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі.
Меланія з'явилася там у чорному двобортному кейппальті, чорних шкіряних рукавичках із ґудзиками і чорних шкіряних чоботах на високих підборах.
Вона зробила акуратне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і нанесла на губи рожеву помаду.
Дональд був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорне пальто і чорні туфлі.
Нагадаємо, після передінавгураційної вечірки у гольф-клубі Trump Sterling відбувся феєрверк, за яким спостерігало подружжя Трампів. На Меланії було стильне сіре пальто від Dior і білий костюм від Dolce & Gabbana.
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