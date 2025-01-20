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У двобортному кейппальті і на високих підборах: фотографи зазнімкували Меланію Трамп на кладовищі

У двобортному кейппальті і на високих підборах: фотографи зазнімкували Меланію Трамп на кладовищі

У двобортному кейппальті і на високих підборах: фотографи зазнімкували Меланію Трамп на кладовищі

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія в образі total black супроводжувала чоловіка під час заходу на Арлінгтонському національному кладовищі.

Обраний президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп вчора, 19 січня, взяли участь у церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія з'явилася там у чорному двобортному кейппальті, чорних шкіряних рукавичках із ґудзиками і чорних шкіряних чоботах на високих підборах.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press
Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Вона зробила акуратне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і нанесла на губи рожеву помаду.

Меланія Трамп / © Associated Press
Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Дональд був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорне пальто і чорні туфлі.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press
Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Нагадаємо, після передінавгураційної вечірки у гольф-клубі Trump Sterling відбувся феєрверк, за яким спостерігало подружжя Трампів. На Меланії було стильне сіре пальто від Dior і білий костюм від Dolce & Gabbana.

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