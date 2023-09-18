У двобортному жакеті та штанях: стильна принцеса Кейт приїхала на авіабазу

Авіаційна база Королівського військово-морського флоту Йовілтон одна з двох основних аеродромів Королівського флоту та один із найбільш завантажених військових аеродромів Великої Британії.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса прогулялася з екіпажем Королівського військово-морського флоту під час свого візиту, який відбувся після призначення її на посаду головнокомандувача авіацією флоту.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

На Кетрін був чорний двобортний жакет Holland Cooper і штани-сопілки, костюм принцеса доповнила замшевими туфлями Gianvito Rossi на стійких підборах і сережками Kiki McDonough.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса розпустила своє довге волосся, злегка накрутила його локонами, зробила макіяж очей і трохи підкреслила губи блиском. Її нігті також були нафарбовані світлим лаком. Віднедавна Кейт стала частіше робити манікюр.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: