У двобортному жакеті та штанях: стильна принцеса Кейт приїхала на авіабазу

Принцеса Уельська відвідала авіабазу Королівського військово-морського флоту Йовілтон, неподалік Йовіла в Сомерсеті.
Авіаційна база Королівського військово-морського флоту Йовілтон одна з двох основних аеродромів Королівського флоту та один із найбільш завантажених військових аеродромів Великої Британії.
Принцеса прогулялася з екіпажем Королівського військово-морського флоту під час свого візиту, який відбувся після призначення її на посаду головнокомандувача авіацією флоту.
На Кетрін був чорний двобортний жакет Holland Cooper і штани-сопілки, костюм принцеса доповнила замшевими туфлями Gianvito Rossi на стійких підборах і сережками Kiki McDonough.
Принцеса розпустила своє довге волосся, злегка накрутила його локонами, зробила макіяж очей і трохи підкреслила губи блиском. Її нігті також були нафарбовані світлим лаком. Віднедавна Кейт стала частіше робити манікюр.
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