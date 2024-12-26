У двобортному пальті і ботильйонах на шпильках: Бріжит Макрон в образі total black постала на жалобному заході

Президентське подружжя Франції вшанувало жертв стихійного лиха на Майотті.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у жалобному заході, на якому вшанували пам'ять жертв циклону Чідо, який завдав стихійного лиха у французькому заморському департаменті Майотта в Індійському океані.
На заході перша леді постала в образі total black: двобортному пальті, водолазці, обтислих штанях і шкіряних рукавичках.
Аутфіт Бріжит доповнила шкіряними гостроносими ботильйонами на шпильках. У неї була об'ємна перука та улюблений макіяж смокі-айс.
Еммануель був одягнений у класичне чорне пальто, білу сорочку, чорну краватку, які поєднав із чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білому пальті і на підборах відвідала з чоловіком відреставрований собор Паризької Богоматері.
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