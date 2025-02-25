У двобортному пальті і лоферах: Олена Зеленська побувала у Бородянці

Перша леді з британським меценатом відвідала Київщину.
Олена Зеленська разом із меценатом і партнером Фундації першої леді – лордом Ешкрофтом – відвідала Бородянку.
"Три роки тому наприкінці лютого перші колони російських військ увійшли до Бородянки. Звірства, які вони тут чинили, шокували весь світ.
Сьогодні селище стало справжнім символом стійкості: люди відновлюють інфраструктуру, яку знищив ворог, і самі відновлюються після пережитого", – зазначила перша леді у дописі в Instagram.
Вони оглянули місце, де був Бородянський центр дитячої та юнацької творчості, який знищила російська ракета. Навесні на цьому місці завдяки ініціативі Фундації розпочнеться будівництво нового дитячого центру.
"Наша мета – щоб під одним дахом діти займалися різними видами спорту, і хореографією, авіамоделюванням, робототехнікою та багатьма іншими речами.
Це вже друга ініціатива Фундації, яку підтримав лорд Ешкрофт. Так, за його фінансового сприяння ми модернізували бактеріологічну лабораторію в Центрі дитячої медицини у Львові. У ній сьогодні можуть якісно проводити діагностику дітям зі всієї України, зокрема й тим, хто має важкі захворювання.
Щиро вдячна лорду Ешкрофту за підтримку проєктів Фундації, спрямованих на те, щоб відновити гідні умови життя для наших дітей під час війни", – написала Зеленська.
Лорду Ешкрофту подарували васильківський куманець у вигляді півника, який став символом незламності українського народу. Саме такий півник стояв на кухонній шафі, яка вціліла у зруйнованій росіянами багатоповерхівці у Бородянці.
Там Зеленська постала в образі total black: двобортному пальті, светрі з високою горловиною, широких штанях зі стрілками і лоферах. Олена зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, подружжя Зеленських на Майдані Незалежності вшанувало пам'ять полеглих у війні.
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