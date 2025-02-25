У двобортному пальті і лоферах: Олена Зеленська побувала у Бородянці

Олена Зеленська разом із меценатом і партнером Фундації першої леді – лордом Ешкрофтом – відвідала Бородянку.

Лорд Ешкроф і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Три роки тому наприкінці лютого перші колони російських військ увійшли до Бородянки. Звірства, які вони тут чинили, шокували весь світ.

Сьогодні селище стало справжнім символом стійкості: люди відновлюють інфраструктуру, яку знищив ворог, і самі відновлюються після пережитого", – зазначила перша леді у дописі в Instagram.

Лорд Ешкрофт і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони оглянули місце, де був Бородянський центр дитячої та юнацької творчості, який знищила російська ракета. Навесні на цьому місці завдяки ініціативі Фундації розпочнеться будівництво нового дитячого центру.

"Наша мета – щоб під одним дахом діти займалися різними видами спорту, і хореографією, авіамоделюванням, робототехнікою та багатьма іншими речами.

Лорд Ешкроф і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Це вже друга ініціатива Фундації, яку підтримав лорд Ешкрофт. Так, за його фінансового сприяння ми модернізували бактеріологічну лабораторію в Центрі дитячої медицини у Львові. У ній сьогодні можуть якісно проводити діагностику дітям зі всієї України, зокрема й тим, хто має важкі захворювання.

Щиро вдячна лорду Ешкрофту за підтримку проєктів Фундації, спрямованих на те, щоб відновити гідні умови життя для наших дітей під час війни", – написала Зеленська.

Лорду Ешкрофту подарували васильківський куманець у вигляді півника, який став символом незламності українського народу. Саме такий півник стояв на кухонній шафі, яка вціліла у зруйнованій росіянами багатоповерхівці у Бородянці.

Лорд Ешкроф і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала в образі total black: двобортному пальті, светрі з високою горловиною, широких штанях зі стрілками і лоферах. Олена зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками.

Лорд Ешкроф і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, подружжя Зеленських на Майдані Незалежності вшанувало пам'ять полеглих у війні.

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