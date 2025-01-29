У двобортному пальті і з сумкою Louis Vuitton: Бріжит Макрон завітала на Тиждень моди у Парижі

Перша леді Франції поєднала у своєму аутфіті чорне пальто і сині джинси.

Паризький тиждень моди не минув повз Бріжит Макрон. Перша леді завітала на показ Stéphane Rolland Haute Couture весна-літо 2025 у Парижі.

Там дружина президента з'явилася в елегантному двобортному пальті без коміра і з атласними ґудзиками. Також на ній були сині вузькі джинси і чорні гостроносі ботильйони. У руці Бріжит тримала сумку з монограмою Louis Vuitton.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

У пані Макрон було легке укладання, макіяж із пишними віями, лаконічні сережки у вухах і ланцюжок на шиї.

Нагадаємо, Бріжит Макрон із чоловіком днями відвідали Польщу, щоб взяти участь у пам'ятних заходах на честь 80-річчя звільнення в'язнів нацистського концентраційного табору "Аушвіц".

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