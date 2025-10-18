ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

У двобортному пальті і зручному взутті: Олена Зеленська прогулялася садом

Перша леді України відвідала відкриття терапевтичного саду у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у відкритті терапевтичного саду на ВДНГ у Києві. Знімки звідти вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У цьому просторі зможуть проходити реабілітацію і знайти емоційну підтримку захисники, захисниці та усі, хто цього потребує.

У саду облаштували зону терапевтичного садівництва, адаптивний спортивний майданчик, зону тілесних практик, зелену кімнату «Коло тепла» і місце для групових зустрічей.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Також триває розробка терапевтичних програм, за якими реабілітологи й психологи працюватимуть із військовими, ветеранами, членами їхніх сімей та постраждалими цивільними. Крім того, вхід на локацію вільний для всіх охочих.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Нам усім, а надто тим, хто зазнав болю війни, зараз дуже бракує місць і ситуацій, які дають відчуття безпеки, спокою та гармонії. Тут, у саду, можна знову принаймні наблизитися до них. Це і є терапевтичний ефект природи та взаємодії з нею, доведений уже багатьма науковими дослідженнями. Сподіваюся, в Україні таких місць тільки більшатиме. Вважаємо цей сад пілотним проєктом, який поступово проросте всюди, де потрібний», — сказала дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді прогулялася садом і все оглянула. Вона мала стильний вигляд у чорному двобортному пальті, під яким на ній була світла блузка і чорні штани вільного крою.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Образ Зеленська доповнила зручним чорним взуттям на низьких підборах. Свій лук Олена доповнила зачіскою з хвостиком, про яку ми вже писали, макіяжем у ніжних відтінках і сережками-пусетами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у зеленому костюмі і з новими сережками з’явилася на зустрічі в університеті.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie