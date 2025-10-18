У двобортному пальті і зручному взутті: Олена Зеленська прогулялася садом

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у відкритті терапевтичного саду на ВДНГ у Києві. Знімки звідти вона показала на своїй сторінці в Instagram.

У цьому просторі зможуть проходити реабілітацію і знайти емоційну підтримку захисники, захисниці та усі, хто цього потребує.

У саду облаштували зону терапевтичного садівництва, адаптивний спортивний майданчик, зону тілесних практик, зелену кімнату «Коло тепла» і місце для групових зустрічей.

Також триває розробка терапевтичних програм, за якими реабілітологи й психологи працюватимуть із військовими, ветеранами, членами їхніх сімей та постраждалими цивільними. Крім того, вхід на локацію вільний для всіх охочих.

«Нам усім, а надто тим, хто зазнав болю війни, зараз дуже бракує місць і ситуацій, які дають відчуття безпеки, спокою та гармонії. Тут, у саду, можна знову принаймні наблизитися до них. Це і є терапевтичний ефект природи та взаємодії з нею, доведений уже багатьма науковими дослідженнями. Сподіваюся, в Україні таких місць тільки більшатиме. Вважаємо цей сад пілотним проєктом, який поступово проросте всюди, де потрібний», — сказала дружина президента.

Перша леді прогулялася садом і все оглянула. Вона мала стильний вигляд у чорному двобортному пальті, під яким на ній була світла блузка і чорні штани вільного крою.

Образ Зеленська доповнила зручним чорним взуттям на низьких підборах. Свій лук Олена доповнила зачіскою з хвостиком, про яку ми вже писали, макіяжем у ніжних відтінках і сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська у зеленому костюмі і з новими сережками з’явилася на зустрічі в університеті.