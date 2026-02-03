ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

У двобортному пальті та грубих черевиках: принцеса Олександра з’явилася на прем’єрі фільму

26-річна монакська принцеса відвідала прем’єру фільму у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська, дочка сестри князя Монако — принцеси Кароліни — з’явилася на фотоколі фільму «Грозовий перевал» у ресторані Le Grand Rex у Парижі.

Дівчина позувала перед фотографами у довгому двобортному чорному пальті, грубих черевиках та з темно-червоною шкіряною сумкою в руках. Принцеса розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж та доповнила образ підвіскою на шиї.

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Головну роль у фільмі грає Марго Роббі і раніше, нагадаємо, ми писали, чому акторка з’явилася у новому «Грозовому перевалі» з гігантською полуницею в руках.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie