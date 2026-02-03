У двобортному пальті та грубих черевиках: принцеса Олександра з’явилася на прем’єрі фільму

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська, дочка сестри князя Монако — принцеси Кароліни — з’явилася на фотоколі фільму «Грозовий перевал» у ресторані Le Grand Rex у Парижі.

Дівчина позувала перед фотографами у довгому двобортному чорному пальті, грубих черевиках та з темно-червоною шкіряною сумкою в руках. Принцеса розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж та доповнила образ підвіскою на шиї.

Головну роль у фільмі грає Марго Роббі і раніше, нагадаємо, ми писали, чому акторка з’явилася у новому «Грозовому перевалі» з гігантською полуницею в руках.