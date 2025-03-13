У двобортному пальті та з обідком до тону: принцеса Євгенія відвідала перегони

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк приєдналися до Зари та Майка Тіндаллів на кінних перегонах у Челтнемі.

Королівська четвірка спостерігала за спортивними змаганнями та потрапила під приціл фотографів. Принцеса Євгенія приїхала на змагання у вовняному двобортному пальті Hobbs UK насиченого бордового кольору, поєднуючи його зі шкіряними чоботями на підборах Penelope Chilvers, обідком Emily-London та мініатюрною сумкою Tanner Krolle.

Зара Тіндал і принцеса Євгенія з чоловіками / Фото: Getty Images

Чоловік Євгенії – Джек Бруксбенк – був у синьому костюмі, світлій сорочці та із синьою краваткою.

Зара Тіндалл одяглася в сірий смугастий костюм Laura Green London, кашеміровий джемпер з високою горловиною та ефектний капелюх Juliette Botterill Millinery. Чоловік Зари – Майк – був також у синьому костюмі, світлій сорочці та з червоною краваткою.

Раніше ми показували вам, який образ вибрала Зара для першого дня кінних перегонів.

Зара Тіндал і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Також у другий день Челтнемського фестивалю там була помічена королева Камілла – вона була з колишнім чоловіком Ендрю Паркером-Боулзом та їхньою дочкою Лорою.

Королева Камілла та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

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