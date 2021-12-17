У двобортному пальті, з паєтками і на високих підборах: ефектна Юлія Тимошенко відвідала Поділля

Політикиня обрала для поїздки розкішний лук.

Юлія Тимошенко сьогодні, 17 грудня, відвідала Поділля. Там вона взяла участь у заході, для якого обрала розкішний білосніжний аутфіт.

Політикиня була одягнена у стильне двобортне пальто зі срібними ґудзиками, коміром-стійкою і накладними кишенями.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Ззаду на пальті був білий хлястик з ґудзиками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Під верхнім одягом на ній була біла спідниця-олівець з розрізом ззаду та водолазка із коміром, розшитим срібними паєтками, які виблискували від спалахів фотокамер.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Вбрання Юлія Володимирівна поєднала із чоботами кольору слонової кістки на високій платформі і підборах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Волосся вона зібрала у хвіст, зробивши прикореневий об'єм, і нанесла на обличчя ніжний макіяж.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, нещодавно пані Тимошенко розвеселила своїх підписників кумедним відео зі студії звукозапису, де вона із завзяттям пограла на барабанах.

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