Суспільство
55
1 хв

У двобортному жакеті і з локонами: Олена Зеленська з чеським президентом побувала в укритті на Київщині

Перша леді України і президент Чехії відвідали одне з облаштованих укриттів у Київській області й обговорили подальшу підтримку українців.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із президентом Чехії Петром Павелом відвідали на Київщині укриття в одному з ліцеїв, яке Фундація першої леді закінчила оновлювати два місяці тому. Перша леді подякувала Петру Павелу за підтримку українців і розповіла про результати реалізації спільних із чеськими партнерами гуманітарних проєктів.

Петр Павел і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Петр Павел і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там дружина президента постала у темно-синьому двобортному жакеті з металевими ґудзиками, світлій блузці з високою горловиною і чорних штанях зі стрілками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Образ Зеленська доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем у ніжних відтінках і лаконічними сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у білому светрі і золотих прикрасах зустрілася з молоддю у Чернігові.

55
