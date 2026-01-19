- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
У двобортному жакеті і з локонами: Олена Зеленська з чеським президентом побувала в укритті на Київщині
Перша леді України і президент Чехії відвідали одне з облаштованих укриттів у Київській області й обговорили подальшу підтримку українців.
Олена Зеленська разом із президентом Чехії Петром Павелом відвідали на Київщині укриття в одному з ліцеїв, яке Фундація першої леді закінчила оновлювати два місяці тому. Перша леді подякувала Петру Павелу за підтримку українців і розповіла про результати реалізації спільних із чеськими партнерами гуманітарних проєктів.
Там дружина президента постала у темно-синьому двобортному жакеті з металевими ґудзиками, світлій блузці з високою горловиною і чорних штанях зі стрілками.
Образ Зеленська доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем у ніжних відтінках і лаконічними сережками.
