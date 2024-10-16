У двобортному жакеті і білій блузці: Бріжит Макрон пообідала з королівським подружжям Бельгії

Перша леді Франції обрала для свго луку класичні кольори.
Бріжит Макрон із нагоди офіційного візиту до Парижа короля Бельгії Філіпа і королеви Матильди організувала обід, на яких також запросила французьких і бельгійських учасників творчої та культурної індустрії у Франції.
Перша леді з'явилася там у діловому образі. На ній був двобортний приталений жакет темно-синього кольору і біла блузка з високою горловиною.
Аутфіт пані Макрон зробила укладання з прикореневим об'ємом і традиційний макіяж смокі-айс.
Нагадаємо, на державній вечері в Єлисейському палаці Бріжит Макрон сяяла у вечірній чорній сукні максі.
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