У двобортному жакеті і білій блузці: Бріжит Макрон пообідала з королівським подружжям Бельгії

Бріжит Макрон із нагоди офіційного візиту до Парижа короля Бельгії Філіпа і королеви Матильди організувала обід, на яких також запросила французьких і бельгійських учасників творчої та культурної індустрії у Франції.

Перша леді з'явилася там у діловому образі. На ній був двобортний приталений жакет темно-синього кольору і біла блузка з високою горловиною.

Король Філіп, королевп Матильда і Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфіт пані Макрон зробила укладання з прикореневим об'ємом і традиційний макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, на державній вечері в Єлисейському палаці Бріжит Макрон сяяла у вечірній чорній сукні максі.

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