У двобортному жакеті і карамельних штанях: Олена Зеленська на заході у Львові

Перша леді продемонструвала новий діловий лук.
Олена Зеленська взяла участь у відкритті модернізованої бактеріологічної лабораторії на базі Клінічного центру дитячої медицини у Львові. На заході був також лорд Ешкрофт, який став донором цього проєкту.
Там перша леді постала у діловому образі. На ній був темно-синій двобортний жакет зі срібними ґудзиками, топ і широкі штани карамельного кольору зі стрілками. Вбрання Зеленська доповнила коричневим взуттям.
Акуратне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки-цвяшки завершили лук дружини президента.
Нагадаємо, Олена Зеленська на зустріч із Майклом Дугласом одягла костюм баклажанового відтінку.
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