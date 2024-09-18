У двобортному жакеті і карамельних штанях: Олена Зеленська на заході у Львові

Олена Зеленська взяла участь у відкритті модернізованої бактеріологічної лабораторії на базі Клінічного центру дитячої медицини у Львові. На заході був також лорд Ешкрофт, який став донором цього проєкту.

Олена Зеленська і лорд Ешкрофт / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у діловому образі. На ній був темно-синій двобортний жакет зі срібними ґудзиками, топ і широкі штани карамельного кольору зі стрілками. Вбрання Зеленська доповнила коричневим взуттям.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Акуратне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки-цвяшки завершили лук дружини президента.

Лорд Ешкрофт і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустріч із Майклом Дугласом одягла костюм баклажанового відтінку.

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