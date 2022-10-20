У двобортному жакеті і лоферах: Олена Зеленська в образі total black дала інтерв'ю німецькому виданню

Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькому Bild, яке опублікувала в Instagram. Вона розповіла про те, як Україна переживає терористичні атаки Росії. Перша леді зазначила, що кожна така атака ще більше об'єднує українців і мотивує робити все задля перемоги.

"Російські терористичні атаки надто близько до кожного українця, де б ти сам у цей момент не був. Нещодавню загибель молодої вагітної жінки від атаки російського дрона в столиці ми переживали разом із представницею моєї команди – вона знала Вікторію особисто. Я своєю чергою добре знаю лікарів "Охматдиту", які зазнали тяжкої втрати минулого тижня: російська атака забрала життя молодої дитячої лікарки – гематолога Оксани Леонтьєвої. Коли гине людина, гине всесвіт. І жодні руйнування із цим не порівняти", - написала перша Зеленська у дописі.

Вона також зазначила, що головне нині завдання нашої країни – це допомогти пережити зиму тим, хто залишається на Херсонщині, Харківщині й на інших уразливих територіях.

"Потрібно все: від генераторів до ліків. Саме цим зайнята моя нещодавно створена Фундація @zelenskafoundation. Інші завдання крім гуманітарної допомоги – відбудова шкіл, щоб діти мали нормальне життя, відбудова лікарень, щоб допомога надходила до всіх вчасно. Закликала долучитися світовий бізнес, бо наш і так несе на собі основний тягар", - підсумувала Зеленська.

На інтерв'ю Олена постала образі total black. На ній був двобортний жакет, водолазка і широкі вкорочені штани. Вбрання дружина президента доповнила стильними лоферами.

Зеленська зібрала волосся у низький пучок і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були сережки у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Нагадаємо, раніше Олена показала щемливе відео з хлопчиком, мама якого загинула під час окупації в Бучі.

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