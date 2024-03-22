У двобортному жакеті та з гарними локонами: схудла прем’єр-міністерка Італії на саміті

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні бере участь у саміті ЄС у Брюсселі. Лідери Європейського Союзу обговорюють плани стимулювання інвестицій та економіки.

Прем'єрка обрала для своєї появи діловий образ, який складався з чорного двобортного жакета, білого топа і чорних штанів.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Аутфіт політикиня доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, червоним манікюром, браслетами і каблучками з камінням.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні мала гарний вигляд і вона помітно схудла.

На одному з фото Джорджа зазнімкована разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у двобортному жакеті, з локонами і червоним манікюром зустрілася із Зеленським у Києві.

Читайте також: