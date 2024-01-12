У двобортному жакеті і з гарною зачіскою: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Олена Зеленська зустрілася з новим очільником Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде, якого призначили на посаду голови представництва Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні у 2023 році. Перша леді привітала його з призначенням.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили напрями спільної роботи, зокрема Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?" За підтримки ЮНІСЕФ в Україні проводиться навчання медиків психологічної допомоги дітям за міжнародною програмою mhGAP. Зеленська відзначила фахові проєкти Фонду з навчання медиків і психологів. Команда ЮНІСЕФ залучена до поширення психологічної обізнаності серед батьків, учителів і дітей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"За півтора місяця вже понад 17 тисяч фахівців завершили курс та готові допомагати своїм маленьким пацієнтам. Це наближає послугу з ментального здоровʼя до дитини, бо отримати допомогу дитячого психіатра зараз надзвичайно складно. Таких фахівців мало, їхні освітні програми та компетенції не відповідають викликам війни та потребі – система щороку не діагностує понад два мільйони випадків. ЮНІСЕФ є надійним та глибоко фаховим експертом у цій сфері, і маю надію, врахує цю проблему при плануванні проєктів у сфері ментального здоровʼя", – сказала дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній була біла сорочка і чорний костюм, який складався із двобортного жакета і широких штанів.

Перша леді зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і завершила лук срібними сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у стьобаному жилеті і джинсах зустрілася з прийомною родиною на Черкащині.

Читайте також: