У двобортному жакеті і з хусткою-паше: Олена Зеленська у діловому образі з'явилася на зустрічі

Олена Зеленська зустрілася з представниками Google – віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль і віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патрікою Ворнкінг, які вперше приїхали до України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Компанія Google одна з перших застосувала санкції проти Росії, призупинивши рекламу. Вона також розширила кіберзахист для українських акаунтів, держресурсів і ЗМІ.

"Коректні відповіді у Google нині є частиною інформаційної безпеки всього світу. Тож передала гостям запити від наших відомств:

важливо правильно позначати на Google-мапах Крим і відображати мапу України відповідно до кордонів 1991 року;

на YouTube автоматичні рекомендації для українських користувачів мають бути українськими", – зазначила перша леді.

Зеленська також запропонувала їм нові спільні починання. Приміром створити онлайн-бібліотеку психологічної допомоги, адже, як з'ясувалося у межах третього Саміту перших леді та джентльменів, метальне здоров’я належить до п’яти найголовніших викликів для світу.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ми відбудовуємо країну як безбар’єрний простір для громадян, зокрема й травмованих війною. Тож на часі онлайн-послуги, доступні попри фізичний стан", – сказала Олена.

Перша леді також звернула увагу на українські культурні памʼятки, які нині перебувають під загрозою нищення. Дуже важливим є завдання цифровізувати їх і познайомити з ними світ.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Разом із Google хотіли б запровадити віртуальні виставки в наших музеях. До речі, значна частина робіт наших митців на Google Arts & Culture потребує історично справедливої ідентифікації саме як українських, а не російських доробків", – сказала дружина президента.

На зустрічі Олена з'явилася у діловому чорному костюмі, який складався з двобортного жакета і прямих штанів, і темно-зеленій сорочці. У надгрудній кишені у неї була чорна хустка-паше з принтом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і завершила аутфіт срібними сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному жакеті і сірій сорочці онлайн взяла участь у запуску українськомовного аудіогіда на Кіпрі.

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