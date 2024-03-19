У двобортному жакеті і з метеликом на шиї: новий вихід Бріжит Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали у себе в гостях у Єлисейському палаці президента Литви Ґітанаса Науседу з дружиною Діаною Науседене.

Бріжит була одягнена у все чорне. На ній був оксамитовий двобортний приталений жакет, прямі штани-дудочки і чорні шкіряні туфлі-човники.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Getty Images

Аутфіт перша леді доповнила об'ємним укладанням і улюбленим макіяжем смокі-айс. На шиї у неї був цікавий аксесуар у вигляді метелика.

Еммануель і Бріжит Макрони, Ґітанас Науседа, Діана Науседене / Фото: Getty Images

А перша леді Литви обрала для своєї появи чорне класичне пальто і білу сукню з чорним квітковим принтом.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на вулицях Парижа сфотографували у бежевому пальті у стилі мілітарі і зі стьобаним клатчем.

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