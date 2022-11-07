У двобортному жакеті і з вишитою квіткою на грудях: Урсула фон дер Ляєн у Єгипті

Президентка Європейської комісії приїхала до Єгипту, щоб взяти участь у кліматичному саміті.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з новим прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Зустріч відбулася під час кліматичного саміту COP27 у Шарм-ель-Шейху.
Там Урсула з'явилася у ніжному діловому аутфіті. На ній були чорні прямі штани зі стрілками, блідо-рожевий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і рожева футболка з вишитою квіткою зі стразом.
Вбрання політикиня доповнила чорними щільними колготками і чорними лакованими туфлями.
Фон дер Ляєн зробила акуратне укладання, макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом.
Сунак був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, блакитну краватку з принтом і чорні туфлі.
Нагадаємо, очільниця Єврокомісії у синьо-жовтому вбранні приїхала до Києва і зустрілася з Володимиром Зеленським.
Читайте також:
- У синій сорочці і жовтому жакеті: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своїм аутфітом підтримала Україну
- У малиново-помаранчевому жакеті і перлах: голова Єврокомісії на зустрічі з прем’єр-міністром Палестини
- В елегантному луці та скромних прикрасах: Урсула фон дер Ляєн виступила на саміті
- Багатодітна мати та впливова політикиня: хто така Урсула фон дер Ляєн – очільниця Єврокомісії