У двобортному жакеті і з вишитою квіткою на грудях: Урсула фон дер Ляєн у Єгипті

Президентка Європейської комісії приїхала до Єгипту, щоб взяти участь у кліматичному саміті.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з новим прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Зустріч відбулася під час кліматичного саміту COP27 у Шарм-ель-Шейху.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Там Урсула з'явилася у ніжному діловому аутфіті. На ній були чорні прямі штани зі стрілками, блідо-рожевий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і рожева футболка з вишитою квіткою зі стразом.

Вбрання політикиня доповнила чорними щільними колготками і чорними лакованими туфлями.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн зробила акуратне укладання, макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом.

Сунак був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, блакитну краватку з принтом і чорні туфлі.

Урсула фон дер Ляєн і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Нагадаємо, очільниця Єврокомісії у синьо-жовтому вбранні приїхала до Києва і зустрілася з Володимиром Зеленським.

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