У двобортному жакеті Louis Vuitton та водолазці: Бріжит Макрон із чоловіком сходила на фотовиставку

Перша леді Франції одягла вбрання улюбленого бренду.
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон приїхали до Італії, щоб взяти участь у саміті G20 – це перша особиста зустріч лідерів найбільших економічних держав із початку пандемії COVID-19.
Президентське подружжя знайшло час для культурної програми. Вони відвідали фотовиставку французької фотографині Наташі Лесуер у Французькій академії у Римі.
ґ
Бріжит була одягнена у темно-синій двобортний жакет від Louis Vuitton з чорними лацканами та золотими ґудзиками, який вона поєднала з чорною водолазкою, штанями-дудочками та чорними ботильйонами. На обличчі вона мала чорну маску. У руках тримала чорний клатч.
Еммануель був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та темно-синю краватку.
Ще Бріжит потрапила до об'єктивів фотографів, коли разом із першою леді США Джилл Байден йшла у кулуари саміту G20 у Римі. На Макрон був темний топ і спідниця міді, які вона скомбінувала з синіми човниками на шпильці.
Пані Байден одягла чорний костюм із леопардовим принтом.
Читайте також:
У блискучому міні та в компанії чоловіка Сальми Гаєк: Бріжит Макрон на Паризькому тижні моди
У жакеті з атласними лацканами та золотими ґудзиками: Бріжит Макрон із чоловіком сходила на виставку
У штанному костюмі та ботильйонах: Бріжит Макрон на похороні Бельмондо