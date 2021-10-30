У двобортному жакеті Louis Vuitton та водолазці: Бріжит Макрон із чоловіком сходила на фотовиставку

У двобортному жакеті Louis Vuitton та водолазці: Бріжит Макрон із чоловіком сходила на фотовиставку

Перша леді Франції одягла вбрання улюбленого бренду.

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон приїхали до Італії, щоб взяти участь у саміті G20 – це перша особиста зустріч лідерів найбільших економічних держав із початку пандемії COVID-19.

Президентське подружжя знайшло час для культурної програми. Вони відвідали фотовиставку французької фотографині Наташі Лесуер у Французькій академії у Римі.

Бріжит Макрон / Associated Press

Бріжит була одягнена у темно-синій двобортний жакет від Louis Vuitton з чорними лацканами та золотими ґудзиками, який вона поєднала з чорною водолазкою, штанями-дудочками та чорними ботильйонами. На обличчі вона мала чорну маску. У руках тримала чорний клатч.

Бріжит Макрон / Associated Press

Еммануель був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та темно-синю краватку.

Бріжит Макрон / Associated Press

Бріжит Макрон / Associated Press

Ще Бріжит потрапила до об'єктивів фотографів, коли разом із першою леді США Джилл Байден йшла у кулуари саміту G20 у Римі. На Макрон був темний топ і спідниця міді, які вона скомбінувала з синіми човниками на шпильці.

Бріжит Макрон / Associated Press

Пані Байден одягла чорний костюм із леопардовим принтом.

Бріжит Макрон і Джилл Байден / Associated Press

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