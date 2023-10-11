У двобортному жакеті, штанях-палацо і сережках-кільцях: Олена Зеленська на заході із молоддю

Перша леді України у діловому образі постала на івенті у Києві.

Олена Зеленська взяла участь у заході "Ти як? Історії стійкості", присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров’я. Він відбувся у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", ініційованої першою леді, за підтримки ЮНІСЕФ.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході молодь поділилися своїми розповідями про пережите під час війни. Зокрема, історія 17-річної Софії, яка втратила тата в Маріуполі, 17-річної Поліни, яка під час війни бореться із наслідками хвороби, 15-річної Віолетти, яка пережила окупацію у Новій Каховці.

"Вдячна молодим людям, чиї історії ми почули, за їхню щирість і сміливість. Розповідати таке, тим паче публічно, непросто, бо означає проживати біль. Не кожен дорослий відважиться на таке. Але наші герої не лише глибоко проаналізували свій травматичний досвід – вони знайшли вихід. Він полягає у саморозвитку й допомозі іншим", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона також звернулася із закликом до всіх батьків і старшого покоління не ігнорувати виклики у сфері ментального здоров’я, які постають перед дітьми і підлітками.

На івенті перша леді з'явилася у сірій сорочці і діловому чорному костюмі, який складався із двобортного жакета і штанів-палацо. Лук Олена доповнила чорними гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила рівне укладання з боковим проділом і легкий макіяж. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у блакитному костюмі постала на національній премії для вчителів.

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