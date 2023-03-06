У двобортному жакеті з колосками і на шпильках: красива Олена Зеленська у Львові

Олена Зеленська у межах своєї поїздки на Львівщину зустрілася зі своєю латвійською колегою Андрою Левіте, яка з чоловіком, президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом приїхала до України з офіційним візитом.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України з'явилася на зустрічі в улюбленому діловому чорному костюмі від українського бренду Artem Klimchuk, який складався з прямих широких штанів і двобортного жакета з вишитими колосками пшениці на одному боці.

Андра Левіте і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила блідо-жовтою сорочкою і чорними шкіряними туфлями на шпильках, які вона потім змінила чорні лофери.

Зеленська зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха екстравагантними золотими сережками.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді Латвії була одягнена у костюм темно-баклажанового відтінку, який складався із жакету без коміра та з прихованими ґудзиками, а також спідниці міді. До жакету Андра прикріпила вишукану брошку, а також два серця у колір латвійського та українського прапорів.

Андра Левіте / Фото: Instagram Олени Зеленської

На шиї у пані Левіте була біла хустка з коричневим принтом у вигляді написів. Взула вона замшеві коричневі туфлі, які потім змінила на чорні.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перші леді України і Латвії разом відвідали Український католицький університет і Львівський обласний перинатальний центр, а також взяли участь у міжнародному форумі United for Justice.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала фоловерам в Instagram гарний образ у костюмі кольору індиго.

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